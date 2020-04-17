Атлетико возобновил интерес к форварду Интера

Форвард "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико". Об этом сообщает Tuttosport.

"Матрасники" уже проявляли интерес к аргентинскому форварду в конце прошлого сезона, однако договориться о переходе футболиста им не удалось.

Мауро выступает за "Пари Сен-Жермен" на правах аренды. По окончании нынешнего сезона 27-летний нападающий может вернуться в миланский "Интер" или перейти в стан парижан на постоянной основе за € 70 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.