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Барселона может подписать защитника Лацио

Испания
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Каталонцы уже определились с ценой

Барселона может подписать защитника Лацио
Новина українською

Бразильский защитник "Лацио" Луис Фелипе может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Как пишет источник, каталонский клуб готов предложить за 23-летнего защитника € 30 млн. Нынешнее соглашение Фелипе с "Лацио" рассчитано до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется мюнхенская "Бавария".

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Луис Фелипе провёл 19 матчей, стал автором 1 забитого мяча.

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В статье: Барселона Лацио Луис Фелипе
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