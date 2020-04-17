Испания
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Барселона может подписать защитника Лацио
Каталонцы уже определились с ценой
Бразильский защитник "Лацио" Луис Фелипе может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Как пишет источник, каталонский клуб готов предложить за 23-летнего защитника € 30 млн. Нынешнее соглашение Фелипе с "Лацио" рассчитано до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется мюнхенская "Бавария".
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Луис Фелипе провёл 19 матчей, стал автором 1 забитого мяча.
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