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Иньеста: Де Йонгу и Гризманну нужно время на адаптацию в Барселоне

Испания
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Андреас уверен, что игроки ещё смогут себя проявить

Иньеста: Де Йонгу и Гризманну нужно время на адаптацию в Барселоне
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Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который выступает в Японии за "Виссел Кобе", поделился мыслями о будущем нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Френки де Йонга в каталонском клубе.

"Де Йонг только перешёл в клуб, ему нужно время на адаптацию. У Гризманна такая же ситуация. Новым игрокам, которые приходят каждый год, нужно время. Они невероятно талантливы и однозначно закончат триумфом, получат место в команде, за которую не так просто играть", — приводит слова Иньесты Marca.

Напомним, что Антуан Гризманн перешёл в "Барселону" из мадридского "Атлетико" летом 2019 года, с тех пор француз провёл за "Барселону" 26 матчей в Ла Лиге и забил восемь мячей.

Де Йонг же играл за "Аякс", а к "Барселоне" присоединился прошлым летом за € 75 млн, в нынешнем сезоне принял участие в 37 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Андреас Иньеста Френки де Йонг
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