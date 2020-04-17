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Семеду отказывается продлевать контракт с Барселоной

Испания
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Он недоволен отсутствием игровой практики

Семеду отказывается продлевать контракт с Барселоной
Новина українською

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду прекратил переговоры о продлении контракта с клубом, пишет Marca.

26-летнего португальского футболиста не устраивает количество игрового времени, которое он получает в составе сине-гранатовых.

Действующее соглашение Семеду действительно до лета 2022 года, поэтому "Барселона" пока не намерена расставаться с футболистом.

В нынешнем сезоне он провел за "Барсу" 29 матчей во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.

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В статье: Барселона Нелсон Семеду Нельсон Семеду
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