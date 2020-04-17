Семеду отказывается продлевать контракт с Барселоной

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду прекратил переговоры о продлении контракта с клубом, пишет Marca.

26-летнего португальского футболиста не устраивает количество игрового времени, которое он получает в составе сине-гранатовых.

Действующее соглашение Семеду действительно до лета 2022 года, поэтому "Барселона" пока не намерена расставаться с футболистом.

В нынешнем сезоне он провел за "Барсу" 29 матчей во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.