Испания
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Семеду отказывается продлевать контракт с Барселоной
Он недоволен отсутствием игровой практики
Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду прекратил переговоры о продлении контракта с клубом, пишет Marca.
26-летнего португальского футболиста не устраивает количество игрового времени, которое он получает в составе сине-гранатовых.
Действующее соглашение Семеду действительно до лета 2022 года, поэтому "Барселона" пока не намерена расставаться с футболистом.
В нынешнем сезоне он провел за "Барсу" 29 матчей во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.
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