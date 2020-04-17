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Сэвидж: Бэйл - самый недооцененный игрок за 20 лет. Сравните его трофеи и Зидана

Испания
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Сэвидж: Бэйл - самый недооцененный игрок за 20 лет. Сравните его трофеи и Зидана
UA-Футбол
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Экс-игрок сборной Уэльса Робби Сэвидж решил встать на защиту Гарета Бэйла, которого нещадно критикуют последние два сезона.

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"Гарет - самый недооценный игрок за последние 20 лет. Он выиграл 13 трофеев, забил 105 голов, причем три из них в финале Лиги Чемпионов.

Теперь сравните его с Зиданом, у которого 6 трофеев и всего один гол в финале ЛЧ. Правда он выигрывал чемпионат мира. Еще у него больше трофеев, чем у таких великих игроков как Фиго и Роналдо", - приводит слова Сэведжа Goal.

Отметим, что именно под руководством Зидана Бэйл выиграл большинство своих трофев.

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В статье: Гарет Бэйл Луиш Фигу Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Робби Сэвидж
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