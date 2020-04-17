Валенсия подаст жалобу в УЕФА из-за возможного распределения еврокубковых мест

Совсем недавно появилась информация, что в случае досрочного завершения сезона в Испании, в Лигу Чемпионов будут отправлены "Барселона", "Реал", "Севилья" и "Реал Сосьедад".

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Как сообщает Marca, такой вариант событий не устраивает "Валенсию". По их мнению у Луиса Рубиалеса нет полномочий для такого решения и они уже отправили жалобу в УЕФА.

Что интересно, на данный момент "Валенсия" - лишь седьмая в турнирной таблице. От четвертого места они отстают на 5 пунктов.

Ранее сообщалось, что дополнительное место в ЛЧ от Испании может получить "Атлетико".