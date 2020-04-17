Бензема: Хочу продолжать творить историю с Реалом - лучшим клубом мира

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал - готов ли он вернуться в родной "Лион".

"Лион" - сделал для меня многое, я очень благодарен этому клубу. Но на данный момент я хочу творить историю с "Реалом" - лучшим клубом мира.

Могу ли я закончить карьеру в "Лионе"? Конечно, почему нет", - приводит слова нападающего OL Night System.

Ранее сообщалось, что Карим продлил контракт со "сливочными".