Испания
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Бензема: Хочу продолжать творить историю с Реалом - лучшим клубом мира
Но не исключает и того, что вернется во Францию
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал - готов ли он вернуться в родной "Лион".
"Лион" - сделал для меня многое, я очень благодарен этому клубу. Но на данный момент я хочу творить историю с "Реалом" - лучшим клубом мира.
Могу ли я закончить карьеру в "Лионе"? Конечно, почему нет", - приводит слова нападающего OL Night System.
Ранее сообщалось, что Карим продлил контракт со "сливочными".
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