  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куртуа рассказал, в каких компонентах игры считает себя лучшим вратарём в мире
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа рассказал, в каких компонентах игры считает себя лучшим вратарём в мире

Испания
(1 голосов)

Скромностью бельгиец никогда не отличался

Куртуа рассказал, в каких компонентах игры считает себя лучшим вратарём в мире
Новина українською

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа в интервью Futbolemotion рассказал о лучших игроках на своей позиции в различных компонентах игры.

Игра на выходах

"Я. Большинство вратарей выносит мяч или не выходит из ворот. В Бельгии много работают над выходами из ворот, учат забирать мяч. Насколько я знаю, в Испании чаще выносят кулаками, а не забирают. Есть разница.

Такая игра – результат уверенности и понимания того, на что ты способен. В элите можно оказаться, только если ты уверен в себе".

Отражение ударов

"Облак. Он очень хорошо с этим справляется. И тер Штеген. Я видел, как они фиксируют довольно сложные мячи, которые иногда отскакивают".

Ловкость

"Синан Болат из "Антверпена", мы с ним играли за "Генк". Никогда не видел такой скорости и мобильности. По телевизору это выглядит так хорошо, как на ежедневных тренировках".

Игра ногами

"Довольно просто. Сейчас это тер Штеген. Меня также удивил Алекс Ремиро из "Сосьедада".

Один на один

"Я считаю, что я в этом довольно силен. Алиссон тоже очень хорош. Мне нравится тер Штеген: колено опущено, другая нога вытянута, с растяжкой, стиль немецкой школы".

Менталитет

"Трудно говорить о других вратарях, поэтому поставлю себя. Я уверен, что любой вратарь, выступающий на высшем уровне, должен быть силен ментально, потому что все ошибаются", – сказал Куртуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ян Облак Петер Штегер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...