Куртуа рассказал, в каких компонентах игры считает себя лучшим вратарём в мире

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа в интервью Futbolemotion рассказал о лучших игроках на своей позиции в различных компонентах игры.

Игра на выходах

"Я. Большинство вратарей выносит мяч или не выходит из ворот. В Бельгии много работают над выходами из ворот, учат забирать мяч. Насколько я знаю, в Испании чаще выносят кулаками, а не забирают. Есть разница.

Такая игра – результат уверенности и понимания того, на что ты способен. В элите можно оказаться, только если ты уверен в себе".

Отражение ударов

"Облак. Он очень хорошо с этим справляется. И тер Штеген. Я видел, как они фиксируют довольно сложные мячи, которые иногда отскакивают".

Ловкость

"Синан Болат из "Антверпена", мы с ним играли за "Генк". Никогда не видел такой скорости и мобильности. По телевизору это выглядит так хорошо, как на ежедневных тренировках".

Игра ногами

"Довольно просто. Сейчас это тер Штеген. Меня также удивил Алекс Ремиро из "Сосьедада".

Один на один

"Я считаю, что я в этом довольно силен. Алиссон тоже очень хорош. Мне нравится тер Штеген: колено опущено, другая нога вытянута, с растяжкой, стиль немецкой школы".

Менталитет

"Трудно говорить о других вратарях, поэтому поставлю себя. Я уверен, что любой вратарь, выступающий на высшем уровне, должен быть силен ментально, потому что все ошибаются", – сказал Куртуа.