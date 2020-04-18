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Куртуа рассказал, в каких компонентах игры считает себя лучшим вратарём в мире
Скромностью бельгиец никогда не отличался
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа в интервью Futbolemotion рассказал о лучших игроках на своей позиции в различных компонентах игры.
Игра на выходах
"Я. Большинство вратарей выносит мяч или не выходит из ворот. В Бельгии много работают над выходами из ворот, учат забирать мяч. Насколько я знаю, в Испании чаще выносят кулаками, а не забирают. Есть разница.
Такая игра – результат уверенности и понимания того, на что ты способен. В элите можно оказаться, только если ты уверен в себе".
Отражение ударов
"Облак. Он очень хорошо с этим справляется. И тер Штеген. Я видел, как они фиксируют довольно сложные мячи, которые иногда отскакивают".
Ловкость
"Синан Болат из "Антверпена", мы с ним играли за "Генк". Никогда не видел такой скорости и мобильности. По телевизору это выглядит так хорошо, как на ежедневных тренировках".
Игра ногами
"Довольно просто. Сейчас это тер Штеген. Меня также удивил Алекс Ремиро из "Сосьедада".
Один на один
"Я считаю, что я в этом довольно силен. Алиссон тоже очень хорош. Мне нравится тер Штеген: колено опущено, другая нога вытянута, с растяжкой, стиль немецкой школы".
Менталитет
"Трудно говорить о других вратарях, поэтому поставлю себя. Я уверен, что любой вратарь, выступающий на высшем уровне, должен быть силен ментально, потому что все ошибаются", – сказал Куртуа.