Барса может подписать партнёра Месси по сборной Аргентины

"Барселона" проявляет интерес к фулбеку "Аякса" Николасу Тальяфико, сообщает Mundo Deportivo.

Тальяфико может перебраться в стан "блаугранас" в случае продажи Хуниора Фирпо. Агент игрока уже обсуждал детали потенциальной сделки с боссами каталонцев.

Отметим, что прошлым летом аргентинец был в шаге от перехода в "Атлетико" Мадрид.