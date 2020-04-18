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Барса может подписать партнёра Месси по сборной Аргентины

Испания
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Тальяфико летом может перебраться на "Камп Ноу"

Барса может подписать партнёра Месси по сборной Аргентины
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"Барселона" проявляет интерес к фулбеку "Аякса" Николасу Тальяфико, сообщает Mundo Deportivo.

Тальяфико может перебраться в стан "блаугранас" в случае продажи Хуниора Фирпо. Агент игрока уже обсуждал детали потенциальной сделки с боссами каталонцев.

Отметим, что прошлым летом аргентинец был в шаге от перехода в "Атлетико" Мадрид.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Николас Тальяфико
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