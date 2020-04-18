Испания
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Барса может подписать партнёра Месси по сборной Аргентины
Тальяфико летом может перебраться на "Камп Ноу"
"Барселона" проявляет интерес к фулбеку "Аякса" Николасу Тальяфико, сообщает Mundo Deportivo.
Тальяфико может перебраться в стан "блаугранас" в случае продажи Хуниора Фирпо. Агент игрока уже обсуждал детали потенциальной сделки с боссами каталонцев.
Отметим, что прошлым летом аргентинец был в шаге от перехода в "Атлетико" Мадрид.
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