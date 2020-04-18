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Гризманн не намерен покидать Барселону
Француза всё устраивает на "Камп Ноу"
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн не собирается покидать клуб по окончанию сезона, сообщает Marca.
29-летний француз намерен остаться в клубе, даже если клуб подпишет Неймара или Лаутаро Мартинеса. Ранее сообщалось, что Гризманн может послужить разменной монетой в трансфере одного из них. Это бы помогло разгрузить зарплатную ведомость, а также существенно снизить цену за новичка.
Тем не менее, Гризманн не собирается ничего менять по окончанию сезона. Прошлым летом он обошёлся клубу в 120 миллионов евро.
Гризманн отметился 14 голами в 37 матчах за "Барселону" во всех турнирах.