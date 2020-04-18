  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вальверде: Зидан общается с тобой как с другом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вальверде: Зидан общается с тобой как с другом

Испания
(1 голосов)

Уругваец рассказал о главном тренере "Реала"

Вальверде: Зидан общается с тобой как с другом
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде поведал об отношениях с наставником "сливочных" Зинедином Зиданом.

"Зидан общается с тобой как с другом. Каждое слово, которое говорит тренер, должно отложиться в твоей голове.

Помимо того, что сейчас он тренер, он еще и выдающийся, легендарный футболист", – рассказал Федерико Вальверде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...