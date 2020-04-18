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Вальверде: Зидан общается с тобой как с другом
Уругваец рассказал о главном тренере "Реала"
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде поведал об отношениях с наставником "сливочных" Зинедином Зиданом.
"Зидан общается с тобой как с другом. Каждое слово, которое говорит тренер, должно отложиться в твоей голове.
Помимо того, что сейчас он тренер, он еще и выдающийся, легендарный футболист", – рассказал Федерико Вальверде.
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Источник:Marca
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