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Кике Сетьен: Когда позвонили из Барсы - я был близок к работе в Египте

Испания
(1 голосов)

Испанский наставник рассказал о своем назначении в "Барселоне"

Кике Сетьен: Когда позвонили из Барсы - я был близок к работе в Египте
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен вспомнил свое назначение на пост наставника каталонцев этой зимой.

"За несколько дней до того, как мне позвонили из "Барселоны", я был близок к тому, чтобы отправиться работать в Египет. Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно. Ладно, пускай не бесплатно, но почти на любых условиях".

Насчет Хави? Давайте надеяться, что однажды он все же возглавит команду и добьется успеха.

Я всегда восхищался Хави, как и другими великими игроками. Если мне придется уйти, а он займет мое место, то это не станет проблемой. Такова работа тренером", – рассказал Кике Сетьен для El Larguero.

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В статье: Барселона Хави Кике Сетьен
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Источник:
Marca
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Комментарии (2)
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Барселинис (землянин)
18.04.2020 в 22:12
Где, где?? В Египете?
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MES QUE UN CLUB
18.04.2020 в 22:11
Про работу бесплатно он наверное зря сказал, за руководством Барсы дело не станет
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