Кике Сетьен: Когда позвонили из Барсы - я был близок к работе в Египте

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен вспомнил свое назначение на пост наставника каталонцев этой зимой.

"За несколько дней до того, как мне позвонили из "Барселоны", я был близок к тому, чтобы отправиться работать в Египет. Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно. Ладно, пускай не бесплатно, но почти на любых условиях".

Насчет Хави? Давайте надеяться, что однажды он все же возглавит команду и добьется успеха.

Я всегда восхищался Хави, как и другими великими игроками. Если мне придется уйти, а он займет мое место, то это не станет проблемой. Такова работа тренером", – рассказал Кике Сетьен для El Larguero.