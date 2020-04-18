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Кике Сетьен: Когда позвонили из Барсы - я был близок к работе в Египте
Испанский наставник рассказал о своем назначении в "Барселоне"
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен вспомнил свое назначение на пост наставника каталонцев этой зимой.
"За несколько дней до того, как мне позвонили из "Барселоны", я был близок к тому, чтобы отправиться работать в Египет. Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно. Ладно, пускай не бесплатно, но почти на любых условиях".
Насчет Хави? Давайте надеяться, что однажды он все же возглавит команду и добьется успеха.
Я всегда восхищался Хави, как и другими великими игроками. Если мне придется уйти, а он займет мое место, то это не станет проблемой. Такова работа тренером", – рассказал Кике Сетьен для El Larguero.