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Экс-президент Барсы Росель: Если бы я не был президентом Барселоны, меня б не посадили
Во время правления Сандро в "Барсе", налоговая проверила его 72 раза
Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель поделился мыслями насчет своего ареста в 2017-м году.
"Если бы я не был президентом "Барселоны", я бы не попал в тюрьму. У меня нет в этом сомнений.
Не думаю, что проводилось бы расследование в отношении бизнеса, никто не шпионил бы за мной, я бы не подвергался агрессивному преследованию со стороны налоговой. Все это продолжается по сей день.
С момента, как я был избран президентом "Барселоны", налоговая проверила меня 72 раза. Совпадение?" – поделился Сандро Росель.
56-летний Росель провел в заключении 643 дня (2017-2019) по обвинению в отмывании денег.