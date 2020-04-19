Экс-президент Барсы Росель: Если бы я не был президентом Барселоны, меня б не посадили

Экс-президент "Барселоны" Сандро Росель поделился мыслями насчет своего ареста в 2017-м году.

"Если бы я не был президентом "Барселоны", я бы не попал в тюрьму. У меня нет в этом сомнений.

Не думаю, что проводилось бы расследование в отношении бизнеса, никто не шпионил бы за мной, я бы не подвергался агрессивному преследованию со стороны налоговой. Все это продолжается по сей день.

С момента, как я был избран президентом "Барселоны", налоговая проверила меня 72 раза. Совпадение?" – поделился Сандро Росель.