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Мората жалеет о том, что играл за Реал

Испания
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Альваро до 15 лет числился в академии "Атлетико"

Мората жалеет о том, что играл за Реал
Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората признался, что жалеет о выступлениях за "Хетафе" и "Реал".

"Ещё в детстве играл за "Атлетико". Когда вырос, почувствовал, что в футболе что-то меняется. Именно поэтому решил перейти в "Хетафе" на один сезон, а потом перешёл в "Реал". Жалею, что носил футболки двух других испанских клубов, кроме "Атлетико", — цитирует Морату Besoccer.

Мората играл в молодёжной команде "Атлетико" до 2007-го года, после чего выступал в составе молодёжных команд "Хетафе" и "Реала", а после и за первую команду "сливочных".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората Реал (Мадрид)
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