Барселона открыта к продаже Нето

"Барселона" открыта к продаже голкипера Нето, сообщает Mundo Deportivo.

30-летний бразилец перебался в стан "блаугранас" прошлым летом в обмен на Яспера Силлесена, с тех пор сыграв лишь в 4 турнирах за новый клуб во всех турнирах.

Летом каталонцы готовы расстаться с Нето за 15 миллионов. Его место резервного кипера займёт голкипер из дубля "Барсы" Инаки Пена, который очень впечатлил Кике Сетьена на тренировках.

Таким образом клуб надеется частично решить финансовые проблемы в связи с коронавирусом и приостановкой сезона.