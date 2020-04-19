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Барселона открыта к продаже Нето
Бразилец может покинуть "Камп Ноу" летом
"Барселона" открыта к продаже голкипера Нето, сообщает Mundo Deportivo.
30-летний бразилец перебался в стан "блаугранас" прошлым летом в обмен на Яспера Силлесена, с тех пор сыграв лишь в 4 турнирах за новый клуб во всех турнирах.
Летом каталонцы готовы расстаться с Нето за 15 миллионов. Его место резервного кипера займёт голкипер из дубля "Барсы" Инаки Пена, который очень впечатлил Кике Сетьена на тренировках.
Таким образом клуб надеется частично решить финансовые проблемы в связи с коронавирусом и приостановкой сезона.