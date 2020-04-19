Экс-президент Барселоны: Уверен, Месси хочет видеть Неймара в команде

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель считает, что клубу стоило бы купить форварда "ПСЖ" Неймара.

"Я бы вернул Неймара. Со спортивной точки зрения – вне всяких сомнений. Но контрактные обязательства перед ним зависели бы от спортивных достижений, его поведения на публике, социальных аспектов.

Это уникальный футбольный талант, в тому же коммерчески очень привлекательный.

Почему Месси хочет, чтобы Неймар вернулся? Потому что Месси – лучший игрок в истории футбола, и он очень умен. Чтобы выиграть все турниры, он хочет видеть рядом с собой других лучших игроков мира, каковым и является Неймар", – цитирует Роселя Mundo Deportivo.