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Экс-президент Барселоны: Уверен, Месси хочет видеть Неймара в команде

Испания
(1 голосов)

Сандро Росель прокомментировал слухи о возвращении бразильца

Экс-президент Барселоны: Уверен, Месси хочет видеть Неймара в команде
Новина українською

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель считает, что клубу стоило бы купить форварда "ПСЖ" Неймара.

"Я бы вернул Неймара. Со спортивной точки зрения – вне всяких сомнений. Но контрактные обязательства перед ним зависели бы от спортивных достижений, его поведения на публике, социальных аспектов.

Это уникальный футбольный талант, в тому же коммерчески очень привлекательный.

Почему Месси хочет, чтобы Неймар вернулся? Потому что Месси – лучший игрок в истории футбола, и он очень умен. Чтобы выиграть все турниры, он хочет видеть рядом с собой других лучших игроков мира, каковым и является Неймар", – цитирует Роселя Mundo Deportivo.

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В статье: Лионель Месси Неймар Сандро Росель Барселона
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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
19.04.2020 в 12:40
Скоро полторашка сможет видеть Неймара только с тюрьмы
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