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Хавьер Агирре: Марадона много говорил на поле, в то время как Месси всегда молчалив

Испания
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Наставник "Леганеса" сравнил двух величайщих аргентинских игроков

Хавьер Агирре: Марадона много говорил на поле, в то время как Месси всегда молчалив
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Главный тренер "Леганеса" Хавьер Агирре, ранее выступавший за сборную Мексики, сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

"Я четыре раза играл против Марадоны. Он экстраординарный игрок.

Между ним и Месси огромная разница. Марадона охотно разговаривал на поле: с рефери, с партнерами по команде. Месси не такой. Лео – очень тихий, обычный парень, вы просто даете ему мяч. Месси никогда не кричал ни на тренера, ни на рефери, ни когда его били. У Марадоны был иной характер.

Оба игрока невероятны. За такими приятно наблюдать, даже если они играют против тебя", – сказал Агирре ESPN.

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В статье: Диего Марадона Барселона Хавьер Агирре
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