Редондо: Зидан заметно вырос как тренер после возвращения

Бывший хавбек "Реала" Фернандо Редондо поделился мнением о главном тренере клуба Зинедине Зидане.

"Любой, кто был в "Реале", кто носил эту футболку, знает, как здесь критикуют и какие требования к тебе выдвигают.

Но Зидан после возвращения смог продемонстрировать, что он вырос как тренер.

Рамос? У Серхио еще есть годы карьеры в запасе. Он физически одарён и очень профессионален. Он сам решит, когда ему стоит завершить карьеру. Думаю, он сделает это в "Реале", – цитирует Редондо AS.