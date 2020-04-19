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Редондо: Зидан заметно вырос как тренер после возвращения
Экс-хавбек "Реала" отметил прогресс наставника
Бывший хавбек "Реала" Фернандо Редондо поделился мнением о главном тренере клуба Зинедине Зидане.
"Любой, кто был в "Реале", кто носил эту футболку, знает, как здесь критикуют и какие требования к тебе выдвигают.
Но Зидан после возвращения смог продемонстрировать, что он вырос как тренер.
Рамос? У Серхио еще есть годы карьеры в запасе. Он физически одарён и очень профессионален. Он сам решит, когда ему стоит завершить карьеру. Думаю, он сделает это в "Реале", – цитирует Редондо AS.
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