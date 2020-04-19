Испания
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Федерация футбола Испании и Ла Лига решили, что сезон точно надо доиграть
Сезон 2019/20 должен быть доигран при любых условиях
Marca сообщает, что глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, руководитель Высшего национального спортивного совета страны Ирен Лосано и президент Ла Лиги Хавьер Тебас провели встречу, чтобы обсудить вопросы вокруг пандемии коронавируса.
По информации источника, стороны на совещании пришли к решению, что сезон 2019/20 в Испании должен быть доигран при любых условиях.
Встреча длилась примерно восемь часов.
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Источник:Marca
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