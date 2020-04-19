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Фигу подверг критике отдел скаутов Реала, за то, что сливочные упустили Холанда

Испания
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Легендарный португалец не понимает почему "Реал" не купил Холанда

Фигу подверг критике отдел скаутов Реала, за то, что сливочные упустили Холанда
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Экс-полузащитник "Реала" Луиш Фигу заявил, что мадридцам следовало опередить дортмундскую "Боруссию" в трансфере норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

"Руководство "Реала" должно было подписать Холанда раньше "Боруссии". Он забил много голов, он создан для великих дел.

"Реалу" следовало действовать раньше. Это вопрос скаутинга", – поделился Луиш Фигу для Movistar+.

Напомним, Холанд перешел в "Боруссию" из "РБ Зальцбурга" этой зимой за 20 млн евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Луиш Фигу Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Источник:
EL Espanol
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