Фигу подверг критике отдел скаутов Реала, за то, что сливочные упустили Холанда

Экс-полузащитник "Реала" Луиш Фигу заявил, что мадридцам следовало опередить дортмундскую "Боруссию" в трансфере норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

"Руководство "Реала" должно было подписать Холанда раньше "Боруссии". Он забил много голов, он создан для великих дел.

"Реалу" следовало действовать раньше. Это вопрос скаутинга", – поделился Луиш Фигу для Movistar+.