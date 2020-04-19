Жоау Фелиш: Я выбрал Атлетико, ибо здесь у меня лучшие условия для роста

Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш поделился мыслями, почему он выбрал именно "матрасников" при переходе из "Бенфики".

"Я очень счастлив в Мадриде. Любой игрок мечтает выступать в одной из лучших команд в мире, и "Атлетико" – одна из них.

У меня было несколько интересных вариантов, но в итоге я выбрал "Атлетико".

Думаю, что здесь у меня лучшие условия для роста", – рассказал Жоау Фелиш для клубного канала "Бенфики".