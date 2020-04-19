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Жоау Фелиш: Я выбрал Атлетико, ибо здесь у меня лучшие условия для роста

Испания
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Португалец рассказал, почему выбрал "матрасников" при переходе из "Бенфики"

Жоау Фелиш: Я выбрал Атлетико, ибо здесь у меня лучшие условия для роста
Новина українською

Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш поделился мыслями, почему он выбрал именно "матрасников" при переходе из "Бенфики".

"Я очень счастлив в Мадриде. Любой игрок мечтает выступать в одной из лучших команд в мире, и "Атлетико" – одна из них.

У меня было несколько интересных вариантов, но в итоге я выбрал "Атлетико".

Думаю, что здесь у меня лучшие условия для роста", – рассказал Жоау Фелиш для клубного канала "Бенфики".

Напомним, 20-летний Фелиш перешел в мадридский клуб летом прошлого года за 126 млн евро. В текущем сезоне Жоау принял участие 28 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Жоау Фелиш
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