Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жоау Фелиш: Я выбрал Атлетико, ибо здесь у меня лучшие условия для роста
Португалец рассказал, почему выбрал "матрасников" при переходе из "Бенфики"
Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш поделился мыслями, почему он выбрал именно "матрасников" при переходе из "Бенфики".
"Я очень счастлив в Мадриде. Любой игрок мечтает выступать в одной из лучших команд в мире, и "Атлетико" – одна из них.
У меня было несколько интересных вариантов, но в итоге я выбрал "Атлетико".
Думаю, что здесь у меня лучшие условия для роста", – рассказал Жоау Фелиш для клубного канала "Бенфики".
Напомним, 20-летний Фелиш перешел в мадридский клуб летом прошлого года за 126 млн евро. В текущем сезоне Жоау принял участие 28 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.