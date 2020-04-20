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Фабрегас: Идея Месси всегда заключалась в том, чтобы повесить бутсы на гвоздь именно в Барселоне

Испания
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Уверенный Сеск

Фабрегас: Идея Месси всегда заключалась в том, чтобы повесить бутсы на гвоздь именно в Барселоне
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Экс-партнер Лионеля Месси считает, что аргентинец точно повесит бутсы на гвоздь в Каталонии. Цитирует Фабрегаса Goal.com. Напомним, испанец сейчас защищает цвета "Монако".

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"Я общаюсь с Месси, его идея всегда заключалась в том, чтобы завершить карьеру в "Барселоне". Безусловно, может много чего произойти, но я уверен – Лионель повесит бутсы на гвоздь именно здесь".

"Роналду уже 35 лет, Месси вот-вот исполнится 33 года – они стареют. Я бы подписал Мбаппе. Килиан талантлив, молод, обладает нужным менталитетом. На месте любого клуба я бы приобрел Мбаппе хотя бы ради того пика, который мы однозначно увидим в течение следующих 10 лет. Да, есть Неймар и Холанд, но по таланту, голам и скорости Килиан напоминает мне самого Анри".

"Переход в "Реал"? Мне, как игроку, уже не заскочить в этот поезд. Никогда не говори никогда. Тренер может возглавлять до 30 команд в своей карьере".

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В статье: Лионель Месси Сеск Фабрегас Барселона Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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