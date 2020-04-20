Фабрегас: Идея Месси всегда заключалась в том, чтобы повесить бутсы на гвоздь именно в Барселоне

Экс-партнер Лионеля Месси считает, что аргентинец точно повесит бутсы на гвоздь в Каталонии. Цитирует Фабрегаса Goal.com. Напомним, испанец сейчас защищает цвета "Монако".

"Я общаюсь с Месси, его идея всегда заключалась в том, чтобы завершить карьеру в "Барселоне". Безусловно, может много чего произойти, но я уверен – Лионель повесит бутсы на гвоздь именно здесь".

????️ Fabregas: "I speak with Messi and his idea has always been to end his career at Barcelona.



“Many things can happen at a club but I am fully confident that his career will end at Barca.” ✊ pic.twitter.com/8L4IlES4or — Goal (@goal) April 20, 2020

"Роналду уже 35 лет, Месси вот-вот исполнится 33 года – они стареют. Я бы подписал Мбаппе. Килиан талантлив, молод, обладает нужным менталитетом. На месте любого клуба я бы приобрел Мбаппе хотя бы ради того пика, который мы однозначно увидим в течение следующих 10 лет. Да, есть Неймар и Холанд, но по таланту, голам и скорости Килиан напоминает мне самого Анри".