Ракитич: Если сезон завершат досрочно, то нужно признать Барселону чемпионом, ведь мы лидируем

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич считает, что в случае досрочного завершения сезона чемпионата Испании из-за коронавирусной инфекции, каталонский клуб следует признать чемпионом. Цитирует хорватского полузащитника Movistar.

"Мы все хотим снова выйти на поле и выиграть чемпионат Испании, играя в футбол. Я также понимаю, что если мы не сможем возобновить розыгрыш, то нужно признать нас чемпионами, ведь мы лидируем. Идеальный вариант – завершить сезон, но с заранее продуманным планом, особенно с учетом следующего сезона".