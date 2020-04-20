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Ракитич: Если сезон завершат досрочно, то нужно признать Барселону чемпионом, ведь мы лидируем
Радикальное мнение Ивана
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич считает, что в случае досрочного завершения сезона чемпионата Испании из-за коронавирусной инфекции, каталонский клуб следует признать чемпионом. Цитирует хорватского полузащитника Movistar.
"Мы все хотим снова выйти на поле и выиграть чемпионат Испании, играя в футбол. Я также понимаю, что если мы не сможем возобновить розыгрыш, то нужно признать нас чемпионами, ведь мы лидируем. Идеальный вариант – завершить сезон, но с заранее продуманным планом, особенно с учетом следующего сезона".
После 27 туров чемпионата Испании "Барселона" возглавляет турнирную таблицу (58 очков), опережая ближайшего "Реал" на 1 зачетный пункт.