Реал не продаст Хакими

"Реал" не собирается продавать защитника Ашрафа Хакими, который находится в аренде в дортмундской "Боруссии", сообщает Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что дортмундский клуб хотел бы сохранить у себя 21-летнего марокканца. Кроме того, сообщалось об интересе к игроку со стороны "Ювентуса" и "Челси".

На счету Хакими 7 голов и 10 результативных передач в 37 матчах за "Боруссию Д" в сезоне-2019/20.