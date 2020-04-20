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Реал не продаст Хакими

Испания
(1 голосов)

Мадридцы возлагают на игрока большие надежды

Реал не продаст Хакими
Новина українською

"Реал" не собирается продавать защитника Ашрафа Хакими, который находится в аренде в дортмундской "Боруссии", сообщает Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что дортмундский клуб хотел бы сохранить у себя 21-летнего марокканца. Кроме того, сообщалось об интересе к игроку со стороны "Ювентуса" и "Челси".

На счету Хакими 7 голов и 10 результативных передач в 37 матчах за "Боруссию Д" в сезоне-2019/20.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Ашраф Хакими
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