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Валенсия снизит зарплаты футболистам, а также прибегнет к помощи правительства
Кризисные меры
Футбольный клуб "Валенсия", на своем официальным сайте, опубликовал заявление о принятии ряда антикризисных мер.
У игроков первой команды будет снижена зарплата, а весь персонал будет отправлен в бессрочный отпуск на время кризиса. Клуб воспользуется государственной программой ERTE - их сотрудники получат пособия по безработице.
После возобновления сезона, все вернутся на свои рабочие места.
COMUNICADO OFICIAL— Valencia CF #AMUNTDesdeCasa (@valenciacf) April 20, 2020
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Ранее сообщалось, что "Валенсия" готова направить жалобу в УЕФА.