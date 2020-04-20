Валенсия снизит зарплаты футболистам, а также прибегнет к помощи правительства

Футбольный клуб "Валенсия", на своем официальным сайте, опубликовал заявление о принятии ряда антикризисных мер.

У игроков первой команды будет снижена зарплата, а весь персонал будет отправлен в бессрочный отпуск на время кризиса. Клуб воспользуется государственной программой ERTE - их сотрудники получат пособия по безработице.

После возобновления сезона, все вернутся на свои рабочие места.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" готова направить жалобу в УЕФА.