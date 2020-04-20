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Валенсия снизит зарплаты футболистам, а также прибегнет к помощи правительства

Испания
(1 голосов)

Кризисные меры

Валенсия снизит зарплаты футболистам, а также прибегнет к помощи правительства
UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Валенсия", на своем официальным сайте, опубликовал заявление о принятии ряда антикризисных мер.

У игроков первой команды будет снижена зарплата, а весь персонал будет отправлен в бессрочный отпуск на время кризиса. Клуб воспользуется государственной программой ERTE - их сотрудники получат пособия по безработице.

После возобновления сезона, все вернутся на свои рабочие места.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" готова направить жалобу в УЕФА.

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В статье: Валенсия коронавирус
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