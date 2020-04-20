Испания
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Атлетико удвоит зарплату полузащитнику, чтобы удержать его от ухода в Арсенал
Серьезное, но вынужденное вложение
Мадридский "Атлетико" ведет переговоры с Томасом Партейем о новом контракте.
Как сообщает The Guardian, они удвоят его зарплату, чтобы обезопасить себя от ухода полузащитника. Клаусула футболиста - 50 миллионов евро и такую сумму готов выплатить "Арсенал".
В текущем сезоне Партей провел 35 матчей за мадридский клуб.
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