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Атлетико удвоит зарплату полузащитнику, чтобы удержать его от ухода в Арсенал

Испания
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Серьезное, но вынужденное вложение

Атлетико удвоит зарплату полузащитнику, чтобы удержать его от ухода в Арсенал
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Атлетико" ведет переговоры с Томасом Партейем о новом контракте.

Как сообщает The Guardian, они удвоят его зарплату, чтобы обезопасить себя от ухода полузащитника. Клаусула футболиста - 50 миллионов евро и такую сумму готов выплатить "Арсенал".

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В текущем сезоне Партей провел 35 матчей за мадридский клуб.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Томас Партей
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