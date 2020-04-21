Ради Сантьяго Бернабеу: Реал может доиграть сезон на 6-тысячном стадионе, адаптировав VAR

Боссы мадридского "Реала" изучают возможность проведения домашних поединков на тренировочной базе. Возобновление сезона, скорее всего, состоится только при пустых трибунах – поэтому, "сливочные" могут перебраться на стадион своей "Кастильи", чтобы ускорить реконструкцию "Сантьяго Бернабеу".

По информации OkDiario, после короткого перерыва строители возобновили работы на главном стадионе столицы Испании. Если Ла Лига одобрит переезд "Реала", то работы без ограничений продлятся до середины сентября.

Читайте также Ареоля в опасности. Андрей Лунин стремительно улучшает свои показатели

Арена "Альфредо Ди Стефано" находится на тренировочной базе в Вальдебебасе и вмещает чуть более 6 тысяч зрителей. На "Бернабеу" клуб выступает с 1947 года. Источник отмечает, что VAR придется обязательно адаптировать для использования на арене.