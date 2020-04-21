Как Кройфф учил Стоичкова со скакалкой работать. ВИДЕО

Скакалка - один из самых простых, но при этом один из самых эффективных спортивных снарядов. Упражнения со скакалкой позволяют получать существенную нагрузку на организм, поэтому является необходимым инструментом в наборе любого профессионального спортсмена. Однако далеко не каждый может овладеть им в совершенстве.

Подтверждением этого является раритетное видео с середины 90-х, на котором одна легенда "Барселоны" - Йохан Кройфф - пытается научить перекрещивать руки во время упражнений на скакалке другую легенду - Христо Стоичкова. Как голландец не объясняет, но у болгарина ничего не получается.

Впрочем, стоит заметить, что и без этого умения он был звездой своего времени. Всего за "Барселону" Стоичков сыграл 269 матчей, в которых забил 124 голов. Он четыре раза был чемпионом Испании, однажды выигрывал Кубок Короля, каталонцы с ним в составе побеждали в Кубке европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, а также проиграли в финале Лиги Чемпионов. В 1994-м Христо получил Золотой мяч.