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Сетьен: Если Месси не уверен, что я строю в Барселоне команду-победителя, то Лионель может уйти
Неожиданное заявление
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал слухи о возможном трансфере капитана команды Лионеля Месси, а также рассказал об уровне воспитанников академии клуба. Цитирует Сетьена Onda Cero. Также в конце интервью Кике спросили о Лаутаро и Хави.
"Месси, как и все, тренируется дома. Те, у кого нет спортивного зала, получили от клуба все необходимое, чтобы выполнять все задания. Я абсолютно уверен, что Месси останется в "Барселоне" в следующем сезоне. Если Лионель не уверен, что я строю в клубе команду-победителя, то Месси может уйти. "Барселона" всегда хочет побеждать".
"Воспитанники? Никто из молодых игроков не убедил меня в том, что я должен убрать кого-то из основы. Я не тот человек, который сомневается в академии, ведь раньше выпускал молодых игроков, когда считал, что могу выиграть матч с ними на поле. Я сам пришел из молодежной команды и являюсь верным последователем кантеры".
"Трансфер Лаутаро Мартинеса? Повторюсь, никакого оптимизма и пессимизма по этому поводу. Хави? Когда он будет готов, то клуб откроет ему свои двери".