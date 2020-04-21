Сетьен: Если Месси не уверен, что я строю в Барселоне команду-победителя, то Лионель может уйти

А вот текст из первоисточника: На вопрос о том, нет ли абсолютных гарантий того, что Месси не будет продолжать свою деятельность в следующем году, он заверяет, что "я абсолютно уверен, что он будет продолжать". "Если бы Месси не был уверен, что у Барсы есть выигрышный проект, возможно, он бы ушел, но Барселона всегда ставит на проект, чтобы выиграть". Немного по-другому звучит, не правда ли?