Сетьен: Если Месси не уверен, что я строю в Барселоне команду-победителя, то Лионель может уйти

Ось що пише в статті: A la pregunta de si no hay garantías absolutas de que Messi no continue el año que viene, asegura que "estoy absolutamente seguro de que va a continuar". "Si Messi no tuviese claro que el Barça tiene un proyecto ganador quizá se iría; pero el Barcelona siempre apuesta por un proyecto para ganar". Переклад українською: На питання чи є стовідсоткові гарантії того, що Мессі залишиться на наступний рік, Сетьєн запевнив: "Я абсолютно впевнений, що він тут залишиться". "Якщо він (Ліонель) не бачитиме, що "Барселона" має чемпіонський проект, то можливо він піде. Але "Барселона" завжди має чемпіонський проект". А тепер прочитайте ще раз що ви написали і порівняйте з тим що насправді було сказано... Паршивий ua-football. Я не є вболівальком "Барселони", але мене чесно верне від таких статей.