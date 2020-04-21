  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сетьен: Если Месси не уверен, что я строю в Барселоне команду-победителя, то Лионель может уйти
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сетьен: Если Месси не уверен, что я строю в Барселоне команду-победителя, то Лионель может уйти

Испания
(1 голосов)

Неожиданное заявление

Сетьен: Если Месси не уверен, что я строю в Барселоне команду-победителя, то Лионель может уйти
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал слухи о возможном трансфере капитана команды Лионеля Месси, а также рассказал об уровне воспитанников академии клуба. Цитирует Сетьена Onda Cero. Также в конце интервью Кике спросили о Лаутаро и Хави.

Читайте такжеСетьен: Если Барселоне отдадут титул, то я не буду чувствовать себя чемпионом

"Месси, как и все, тренируется дома. Те, у кого нет спортивного зала, получили от клуба все необходимое, чтобы выполнять все задания. Я абсолютно уверен, что Месси останется в "Барселоне" в следующем сезоне. Если Лионель не уверен, что я строю в клубе команду-победителя, то Месси может уйти. "Барселона" всегда хочет побеждать".

"Воспитанники? Никто из молодых игроков не убедил меня в том, что я должен убрать кого-то из основы. Я не тот человек, который сомневается в академии, ведь раньше выпускал молодых игроков, когда считал, что могу выиграть матч с ними на поле. Я сам пришел из молодежной команды и являюсь верным последователем кантеры".

"Трансфер Лаутаро Мартинеса? Повторюсь, никакого оптимизма и пессимизма по этому поводу. Хави? Когда он будет готов, то клуб откроет ему свои двери".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Хави Ла Масия Кике Сетьен Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Onda Cero

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
21.04.2020 в 12:29
Аффтар, учи испанский :)
Ответить
+1
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
21.04.2020 в 12:14
Ось що пише в статті: A la pregunta de si no hay garantías absolutas de que Messi no continue el año que viene, asegura que "estoy absolutamente seguro de que va a continuar". "Si Messi no tuviese claro que el Barça tiene un proyecto ganador quizá se iría; pero el Barcelona siempre apuesta por un proyecto para ganar". Переклад українською: На питання чи є стовідсоткові гарантії того, що Мессі залишиться на наступний рік, Сетьєн запевнив: "Я абсолютно впевнений, що він тут залишиться". "Якщо він (Ліонель) не бачитиме, що "Барселона" має чемпіонський проект, то можливо він піде. Але "Барселона" завжди має чемпіонський проект". А тепер прочитайте ще раз що ви написали і порівняйте з тим що насправді було сказано... Паршивий ua-football. Я не є вболівальком "Барселони", але мене чесно верне від таких статей.
Ответить
+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
21.04.2020 в 11:42
Ндааа... Микроклимат в командах не к чёрту - что в Барсе, что в Реале. Плюс ещё матрасники проигрывать зачастили... С такими темпами чемпионом запросто может стать испанский вариант Лестера - например, Хетафе
Ответить
+1
-2
Eugenyck (Kyiv)
21.04.2020 в 12:28
Это не микроклимат, а перевод не очень :)
Ответить
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
21.04.2020 в 11:42
А вот текст из первоисточника: На вопрос о том, нет ли абсолютных гарантий того, что Месси не будет продолжать свою деятельность в следующем году, он заверяет, что "я абсолютно уверен, что он будет продолжать". "Если бы Месси не был уверен, что у Барсы есть выигрышный проект, возможно, он бы ушел, но Барселона всегда ставит на проект, чтобы выиграть". Немного по-другому звучит, не правда ли?
Ответить
+3
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
21.04.2020 в 11:44
Та да, как-то маловероятно чтобы главный тренер был источником раздора в коллективе
Ответить
+2
0
avatar
Loader (Днепр)
21.04.2020 в 11:48
На сайте очередной вброс о Месси и Барсе - святое дело. Месси здесь - как красная тряпка для быков. Нет, для баранов.
+4
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.04.2020 в 11:56
Браво, Loader !!!Очень важное уточнение от Вас!!! И это не первый раз, когда "Уа-Футбол" на свой лад интерпретирует простую инфу, в результате чего получается провокация... И я очень удивлен, что на эту не правдивую информацию, в интерпретации "Уа-Футбол" выполз, пока что, всего один фанат Реала...
Ответить
0
-1
Comment06 (Украина)
21.04.2020 в 11:20
Сиплое кукарекание самоуверенного петушка! Где Сетьен(?) и где Месси(!!!)
Ответить
+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.04.2020 в 10:58
Це не "Барса" , а якийсь клуб базарних баб. Починаючи від трансферу Коутіньо вже третій рік весь футбольний світ сміється з Барси.
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...