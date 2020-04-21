Реал готов заплатить за Джанлуиджи Доннарумму 50 миллионов евро

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма по окончании сезона может перейти в "Реал". Мадридский клуб готов заплатить за 21-летнего итальянца 50 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан недоволен игрой Тибо Куртуа и рассматривает альтернативные варианты. Доннарумма не хочет продлевать контракт с "Миланом", при этом в июне 2021 года он может стать свободным агентом.

В сезоне-2019/20 Доннарума провел за "Милан" 26 матчей из них 10 — "на ноль" и пропустил 33 мяча.