Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал готов заплатить за Джанлуиджи Доннарумму 50 миллионов евро
Сам игрок не намерен продолжать контракт с итальянским клубом
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма по окончании сезона может перейти в "Реал". Мадридский клуб готов заплатить за 21-летнего итальянца 50 миллионов евро, сообщает Tuttosport.
Наставник "сливочных" Зинедин Зидан недоволен игрой Тибо Куртуа и рассматривает альтернативные варианты. Доннарумма не хочет продлевать контракт с "Миланом", при этом в июне 2021 года он может стать свободным агентом.
В сезоне-2019/20 Доннарума провел за "Милан" 26 матчей из них 10 — "на ноль" и пропустил 33 мяча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Инспектор ( )
21.04.2020 в 17:01
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...