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Роберто Карлос: Я перешел в Реал за 10 минут – в те времена все делалось очень быстро
Сейчас некоторые трансферные саги растягиваются не на один год…
Бывший защитник национальной сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о переходе из миланского "Интера" в мадридский "Реал" летом 1996 года. Цитирует Карлоса Goal. Напомним, бразилец выступал за "сливочных" до 2007 года, защитник 4 раза стал чемпионом Испании и выиграл 3 титула ЛЧ.
"В "Интере" я играл на фланге атаки. В первых 7 матчах мне удалось забить 7 голов. Я сильно страдал и поговорил с президентом "Интера" Массимо Моратти. Объяснил ему, что не могу продолжать играть впереди, ведь через 3 месяца состоится Кубок Америки. В тот же день у меня состоялась встреча с президентом "Реала" Лоренсо Сансом. Уже через 10 минут я покинул "Интер" и перешел в "Реал". В те времена все делалось очень быстро".
"Неймар на следующем чемпионате мира может стать лучшим игроком. Он гений, хорошо, что есть люди, которые заботятся о нем. К примеру, с 13 и до 27 лет я был очень сконцентрирован. Руководство в "Реале" помогало мне сосредоточиться только на игре в футбол".
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