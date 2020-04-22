  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Роберто Карлос: Я перешел в Реал за 10 минут – в те времена все делалось очень быстро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роберто Карлос: Я перешел в Реал за 10 минут – в те времена все делалось очень быстро

Испания
(1 голосов)

Сейчас некоторые трансферные саги растягиваются не на один год…

Роберто Карлос: Я перешел в Реал за 10 минут – в те времена все делалось очень быстро
Новина українською

Бывший защитник национальной сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о переходе из миланского "Интера" в мадридский "Реал" летом 1996 года. Цитирует Карлоса Goal. Напомним, бразилец выступал за "сливочных" до 2007 года, защитник 4 раза стал чемпионом Испании и выиграл 3 титула ЛЧ.

Читайте такжеРоберто Карлос: Неймар? Если бы все зависело от меня, то он уже давно был бы в Реале

"В "Интере" я играл на фланге атаки. В первых 7 матчах мне удалось забить 7 голов. Я сильно страдал и поговорил с президентом "Интера" Массимо Моратти. Объяснил ему, что не могу продолжать играть впереди, ведь через 3 месяца состоится Кубок Америки. В тот же день у меня состоялась встреча с президентом "Реала" Лоренсо Сансом. Уже через 10 минут я покинул "Интер" и перешел в "Реал". В те времена все делалось очень быстро".

"Неймар на следующем чемпионате мира может стать лучшим игроком. Он гений, хорошо, что есть люди, которые заботятся о нем. К примеру, с 13 и до 27 лет я был очень сконцентрирован. Руководство в "Реале" помогало мне сосредоточиться только на игре в футбол".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Массимо Моратти Роберто Карлос Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лоренсо Санс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...