Бэйл: Для нас, фанатов Тоттенхэма, финал Лиги чемпионов стал разочарованием

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл высказался о выступлении своего бывшего клуба, "Тоттенхэм Хостпур", в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

"Все любят наблюдать за финалами Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" был там, поэтому мне было очень интересно. Я надеялся, что они пройдут в финал, что и произошло. У них были отличные матчи в плей-офф, особенно в полуфинале с "Аяксом".

Для нас, фанатов "Тоттенхэма", финал стал разочарованием. Но нужно взглянуть на картину в целом. Команда здорово проявила себя, дойдя до решающего матча, а игроки хорошо зарекомендовали себя", — цитирует Бэйла Goal.com со ссылкой на BT Sport.

Напомним, "Тоттенхэм" в прошлом сезоне на пути к финалу Лиги чемпионов одолел дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Сити" и "Аякс". В решающем матче "шпоры" проиграли "Ливерпулю" – 0:2.