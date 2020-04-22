Ривер Плейт интересуется Суаресом и Фалькао

"Ривер Плейт" интересуется форвардом "Барселоны" Луисом Суаресом, сообщает Don Balon.

Как пишет источник, уругваец может перейти в аргентинскую команду в случае, если каталонский клуб приобретет Лаутаро Мартинеса из "Интера". Сообщается, что, помимо Суареса, "Ривер Плейт" также интересуется Радамелем Фалькао из "Галатасарая".

На счету 33-летнего Суареса 14 голов и 11 результативных передачи в 23 матчах за "Барселону" в сезоне-2019/20.

34-летний Фалькао забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Галатасарай" в сезоне-2019/20.