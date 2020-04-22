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Ривер Плейт интересуется Суаресом и Фалькао

Испания
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Клуб хочет усилить состав, чтобы побороться с вечным противником, Бокой Хуниорс

Ривер Плейт интересуется Суаресом и Фалькао
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"Ривер Плейт" интересуется форвардом "Барселоны" Луисом Суаресом, сообщает Don Balon.

Как пишет источник, уругваец может перейти в аргентинскую команду в случае, если каталонский клуб приобретет Лаутаро Мартинеса из "Интера". Сообщается, что, помимо Суареса, "Ривер Плейт" также интересуется Радамелем Фалькао из "Галатасарая".

На счету 33-летнего Суареса 14 голов и 11 результативных передачи в 23 матчах за "Барселону" в сезоне-2019/20.

34-летний Фалькао забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Галатасарай" в сезоне-2019/20.

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В статье: Радамель Фалькао Луис Суарес Барселона Галатасарай (Стамбул) Галатасарай
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