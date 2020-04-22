Главный тренер сборной Испании добровольно пошел на снижение зарплаты

В условиях кризиса, который случился из-за коронавируса, многие тренера и игроки отказываются от своих зарплат. Делают это частично или полностью.

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На такой шаг пошел главный тренер сборной Испании Луис Энрике. По данным AS, он лично принял решение отказаться от 25 процентов своей прибыли.

Нужно отметить, что Энрике получает порядка 1,5 миллиона евро в год.