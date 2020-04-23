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AS: В Испании планируют отменить массовые мероприятия до 2021 года

Испания
(1 голосов)

Неутешительные новости

AS: В Испании планируют отменить массовые мероприятия до 2021 года
Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил клубам Примеры и Сегунды о том, что власти Испании склоняются к тому, чтобы продлить отмену массовых мероприятий до 2021 года. Естественно, в том числе матчей со зрителями на трибунах.

По информации AS, решение обсуждается на фоне приостановки футбольного сезона в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Как сообщает источник, в среду, 22 апреля, конгресс депутатов испанского парламента поддержал продление режима повышенной готовности в стране до 9 мая включительно.

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В статье: Примера Чемпионат Испании Ла Лига Хавьер Тебас коронавирус
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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cavo28
23.04.2020 в 12:49
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