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AS: В Испании планируют отменить массовые мероприятия до 2021 года
Неутешительные новости
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил клубам Примеры и Сегунды о том, что власти Испании склоняются к тому, чтобы продлить отмену массовых мероприятий до 2021 года. Естественно, в том числе матчей со зрителями на трибунах.
По информации AS, решение обсуждается на фоне приостановки футбольного сезона в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Как сообщает источник, в среду, 22 апреля, конгресс депутатов испанского парламента поддержал продление режима повышенной готовности в стране до 9 мая включительно.
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Источник:AS
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23.04.2020 в 12:49
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