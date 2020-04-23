Барса не готова играть каждые три дня – команда не справится с физическими и умственными нагрузками

"Барселона" на основе выписки врачей и тренеров по физподготовке выпустила внутренний документ, в котором говорится о предостережениях относительно игры каждые семьдесят два часа после возобновления чемпионата: "от усталости и физических повреждений мышц не удастся восстанавливаться идеально за такой короткий промежуток времени".

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Клубу не очень понятен план возвращения лиги к жизнедеятельности, предложенный руководством Ла Лиги. Речь идет о том, чтобы после окончания карантина проводить матчи каждые 72 часа, с целью вместить одиннадцать туров Примеры в полтора месяца времени. Внутренний отчет клуба, подготовленный в отделе физической подготовки игроков, подчеркивает чрезвычайно высокий риск получения травм, если сезон будет происходить в соотношении одна игра каждые три дня в течение 45 дней и более. "Сообщаем, что будет огромная нагрузка, если матчи проводить каждые три дня. Это повлечет повышенную вероятность травм и снижение производительности из-за усталости", - говорится в отчете. Согласно выводам физиотерапевтов, повреждение мышц может сковывать футболиста больше 72-х часов, что автоматически делает его недееспособным в условиях плотного графика.

Кроме того, аналитики делают акцент на умственной деятельности. Мол, "умственная нагрузка также будет очень важной составляющей, ведь впереди нас ждет решающая фаза сезона". Тренера из-за психологической нагрузки будут меньше применять ротацию, что также будет способствовать увеличению риска получения травм и неравномерной нагрузке на футболистов.

В отчете также подчеркивается, что на первых порах после отмены карантина можно проводить только легкие тренировки техничного характера. Клуб отмечает, что для приведения команды в нормальную игровую форму нужно не менее 50 процентов времени от того, сколько длился простой. Это означает, что если ограничения продлятся два месяца, - до 10 мая, - как это планируется в Испании, для восстановления жизнедеятельности команды "Барселоне" понадобится не менее месяца. Ведь, как говорится в отчете, восстановление будет проходить в три этапа: сначала – индивидуальные занятия, потом – занятия мини-группами, и наконец – тренировки всей команды одновременно. В докладе говорится, что здоровье футболистов – самое главное, поэтому они будут подвергаться постоянному наблюдению и анализам на коронавирус в течение всего времени подготовки к восстановлению сезона. И это параллельно с "ведением корректной работы на поле во избежание травм".

Карантин в Испании может закончиться уже очень скоро, но не факт, что скоро возобновится чемпионат.