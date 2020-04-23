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Барса не готова играть каждые три дня – команда не справится с физическими и умственными нагрузками

Испания
(2 голосов)

Не хватит силы и ума...

Барса не готова играть каждые три дня – команда не справится с физическими и умственными нагрузками
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" на основе выписки врачей и тренеров по физподготовке выпустила внутренний документ, в котором говорится о предостережениях относительно игры каждые семьдесят два часа после возобновления чемпионата: "от усталости и физических повреждений мышц не удастся восстанавливаться идеально за такой короткий промежуток времени".

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Клубу не очень понятен план возвращения лиги к жизнедеятельности, предложенный руководством Ла Лиги. Речь идет о том, чтобы после окончания карантина проводить матчи каждые 72 часа, с целью вместить одиннадцать туров Примеры в полтора месяца времени. Внутренний отчет клуба, подготовленный в отделе физической подготовки игроков, подчеркивает чрезвычайно высокий риск получения травм, если сезон будет происходить в соотношении одна игра каждые три дня в течение 45 дней и более. "Сообщаем, что будет огромная нагрузка, если матчи проводить каждые три дня. Это повлечет повышенную вероятность травм и снижение производительности из-за усталости", - говорится в отчете. Согласно выводам физиотерапевтов, повреждение мышц может сковывать футболиста больше 72-х часов, что автоматически делает его недееспособным в условиях плотного графика.

Кроме того, аналитики делают акцент на умственной деятельности. Мол, "умственная нагрузка также будет очень важной составляющей, ведь впереди нас ждет решающая фаза сезона". Тренера из-за психологической нагрузки будут меньше применять ротацию, что также будет способствовать увеличению риска получения травм и неравномерной нагрузке на футболистов.

В отчете также подчеркивается, что на первых порах после отмены карантина можно проводить только легкие тренировки техничного характера. Клуб отмечает, что для приведения команды в нормальную игровую форму нужно не менее 50 процентов времени от того, сколько длился простой. Это означает, что если ограничения продлятся два месяца, - до 10 мая, - как это планируется в Испании, для восстановления жизнедеятельности команды "Барселоне" понадобится не менее месяца. Ведь, как говорится в отчете, восстановление будет проходить в три этапа: сначала – индивидуальные занятия, потом – занятия мини-группами, и наконец – тренировки всей команды одновременно. В докладе говорится, что здоровье футболистов – самое главное, поэтому они будут подвергаться постоянному наблюдению и анализам на коронавирус в течение всего времени подготовки к восстановлению сезона. И это параллельно с "ведением корректной работы на поле во избежание травм".

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Карантин в Испании может закончиться уже очень скоро, но не факт, что скоро возобновится чемпионат.

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В статье: Барселона Ла Лига
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Источник:
AS

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Комментарии (8)
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ПетроФ (Луцьк)
23.04.2020 в 13:51
"Чукча не читатель - чукча писатель". Ви хоч прочитайте статтю, а не один заголовок. Щоб грати кожні 3 дня треба повноцінна підготовка, а не розминка в 10 днів.
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
23.04.2020 в 13:44
Не хватит ума?)) Вот клоуны там сидят) Как будто высшую математику преподает там им Сетьен. Что там думать. Пас на Месси и комбинация придет. Сетьен подтвердит.. Ну реально смешно...
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
23.04.2020 в 12:58
Да в Барсе играть некому. Те, кто в основе и все. А если еще Месси травмируется, то полный капут. Вот и очкуют.
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0
0
cavo28
23.04.2020 в 12:49
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации. VIP прогнозы с высокой проходимостью
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0
-2
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Инспектор ( )
23.04.2020 в 12:47
Кто поверит что великий Месси ... не справится с ... умственными нагрузками!
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+1
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
23.04.2020 в 13:14
Він справитьсято молоді гравці, які так потрібні в основі Барси, "не справляються"
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+2
0
sklo (Lviv)
23.04.2020 в 12:27
Особенно с умственными...
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+1
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
23.04.2020 в 11:57
В Англії топ-клуби так грають доволі тривалий період і ніхто ще не вмерБезглуздий каталонський клуб заздалегідь шукає виправдання майбутніх невдач
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+3
-2


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