СМИ: Летом Реал собирается продать целую когорту футболистов – в черном списке два ветерана

Мадридский "Реал" готов расстаться с рядом исполнителей. Как сообщает Goal.com и Sport.es, причина – перегруженность состава и зарплатной ведомости.

По данным источников, "королевский клуб" готов расстаться с Лукой Модричем, который проигрывает конкуренцию Федерико Вальверде. У хорвата остался год контракта и мадридцы готовы выставить обладателя ЗМ-2018 на трансфер. Марсело же не справляется с конкуренцией с Ферланом Менди.

Возглавляет "черный список" Гарет Бэйл, правда, присутствие здесь валлийца, в отличии от Марсело и Модрича, никого не удивляет. Отмечается, что Хамес Родригес, Мариано, Браим Диас и Альваро Одриосола также будут искать новые клубы.