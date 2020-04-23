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СМИ: Летом Реал собирается продать целую когорту футболистов – в черном списке два ветерана

Испания
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Модрич и Марсело могут покинуть Мадрид?

СМИ: Летом Реал собирается продать целую когорту футболистов – в черном списке два ветерана
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Мадридский "Реал" готов расстаться с рядом исполнителей. Как сообщает Goal.com и Sport.es, причина – перегруженность состава и зарплатной ведомости.

По данным источников, "королевский клуб" готов расстаться с Лукой Модричем, который проигрывает конкуренцию Федерико Вальверде. У хорвата остался год контракта и мадридцы готовы выставить обладателя ЗМ-2018 на трансфер. Марсело же не справляется с конкуренцией с Ферланом Менди.

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Возглавляет "черный список" Гарет Бэйл, правда, присутствие здесь валлийца, в отличии от Марсело и Модрича, никого не удивляет. Отмечается, что Хамес Родригес, Мариано, Браим Диас и Альваро Одриосола также будут искать новые клубы.

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В статье: Гарет Бэйл Лука Модрич Марсело Хамес Родригес Реал (Мадрид) Мариано Альваро Одриосола Браим Диас
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