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"Информация не соответствует действительности". Представители Томаса отрицают интерес Арсенала

Испания
(1 голосов)

Мадридский клуб может выдыхать

"Информация не соответствует действительности". Представители Томаса отрицают интерес Арсенала
UA-Футбол
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Уже давно в СМИ ходит информация, что лондонский "Арсенал" интересуется трансфером Томаса Партея. Однако, судя по всему, информация неправдива.

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В интервью испанскому источнику Marca, представители полузащитника опровергли слухи. По их словам: "Эта информация не соответствует действительности".

Крайне вероятно, что в ближайшее время Партей продлит контракт с "матрасниками".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Томас Партей
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
23.04.2020 в 22:12
Млять, который раз пишу- нахрен давать ненужную информацию. Для количества, что ли
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