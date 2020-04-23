"Информация не соответствует действительности". Представители Томаса отрицают интерес Арсенала

Уже давно в СМИ ходит информация, что лондонский "Арсенал" интересуется трансфером Томаса Партея. Однако, судя по всему, информация неправдива.

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В интервью испанскому источнику Marca, представители полузащитника опровергли слухи. По их словам: "Эта информация не соответствует действительности".

Крайне вероятно, что в ближайшее время Партей продлит контракт с "матрасниками".