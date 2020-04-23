Испания
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"Информация не соответствует действительности". Представители Томаса отрицают интерес Арсенала
Мадридский клуб может выдыхать
Уже давно в СМИ ходит информация, что лондонский "Арсенал" интересуется трансфером Томаса Партея. Однако, судя по всему, информация неправдива.
В интервью испанскому источнику Marca, представители полузащитника опровергли слухи. По их словам: "Эта информация не соответствует действительности".
Крайне вероятно, что в ближайшее время Партей продлит контракт с "матрасниками".
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Инспектор ( )
23.04.2020 в 22:12
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