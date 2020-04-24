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Marca: Модрич может помешать Эдегору вернуться в Реал этим летом

Испания
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Зидану придется решить судьбу Луки?

Marca: Модрич может помешать Эдегору вернуться в Реал этим летом
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Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор, который выступает на правах аренды за "Сосьедад", по окончанию сезона может досрочно вернуться в столицу Испании. Срок аренды 21-летнего норвежского футболиста истекает только в июне 2021 года.

Тем не менее, есть шанс, что "сливочные" вернут Эдегора уже этим летом, но только в том случае, если Лука Модрич покинет "Реал", как сообщает Marca. Уже сейчас на 34-летнего хорвата претендует клуб Дэвида Бекхэма – "Интер Майами".

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Эдегор – один из лучших игроков Ла Лиги в сезоне 2019/20. Его исключительная физическая форма заставила руководство и тренерский штаб "Реала" задуматься о возвращении футболиста. Он сыграл за "Сосьедад" в рамках текущей кампании 23 матча (4 гола, 5 результативных передач).

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В статье: Лука Модрич Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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Источник:
Marca

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