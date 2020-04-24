Три года назад Месси подразнил Бернабеу снятой и выставленной напоказ футболкой. Роналду вскоре ответил

Голы, голевые передачи, супер-сейвы, конфронтации на поле... Многим игрокам удавалось остаться в истории благодаря незабываемым футбольным элементам, но лишь единицы смогли увековечить свое празднование успеха на поле. Лионель Месси, возможно – первый среди этих избранных. 23-го апреля 2017-го года состоялся матч Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной" на "Сантьяго Бернабеу", который закончился драматичной победой каталонцев. А автор победного гола на 90+2-й минуте подразнил соперников и прославил себя незабываемым жестом со снятой и выставленной напоказ футболкой.

Тот гол был забит на последних секундах, когда у "Реала" не было времени сделать что-то в ответ. Мадридцы потратили слишком много сил для того, чтобы на 85-й минуте в меньшинстве (удален был Серхио Рамос) сравнять счет – забил Хамес Родригес. Поэтому пропущенный гол от Месси, которому помогли Херард Пике, Серхи Роберто, Андре Гомес и Хорди Альба, опустошил хозяев "Бернабеу". Хотя это поражение не пошатнуло перспектив "Реала" в борьбе за чемпионство – мадридцы выиграли тот турнир.

Фото с выставленной напоказ футболкой Месси облетело весь мир и приобрело огромную популярность благодаря пафосной публикации New York Times, вышедшей на следующий день: "А потом он снял футболку и продемонстрировал ее. Это был торжественный, почти религиозный момент: он стоял с вытянутыми руками, которые показывали футболку миллионам зрителей со всего мира. Тогда как кто-то прыгает, кричит, демонстрирует победные жесты, Лео Месси встал перед миром и показал свою футболку: это я, посмотри и заткнись".

После игры Зинедин Зидан не скрывал разочарования и горечи от поражения, а Луис Энрике, который уже объявил, что покинет "Барселону" в конце сезона, отдавал дань Месси как лучшему игроку в истории.

Интересно, что этот момент отложился в памяти Криштиану Роналду и летом того же года снятой и выдвинутой напоказ футболкой он отпраздновал гол в ворота тер Штегена в матче Суперкубка Испании (3:1 в пользу "Реала") на "Камп Ноу". Хотя эффекта разорвавшейся бомбы у этого момента не было.