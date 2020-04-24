Стало известно, когда и с какими условиями Реал планирует возобновить тренировки

Мадридский "Реал" планирует возобновить полноценные тренировочные занятия уже 4 мая, сессии будут проходить на базе клуба в Вальдебебасе, как отмечает испанское издание Marca.

Клуб предпримет особые меры предосторожности: сначала "меренги" сдадут тесты на коронавирусную инфекцию, а после занятий будут моментально разъезжаться по домам, чтобы минимизировать контакты с сотрудниками клуба. Также сообщается, что комплекс будет специально переоборудован под текущую ситуацию.

Напомним, что база в Вальдебебасе закрыта с 12 марта – именно тогда у одного из игроков баскетбольного клуба "Реал" был обнаружен COVID-19.