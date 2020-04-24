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Бывший секретарь Осасуны получил 8 лет тюрьмы за организацию договорных матчей в Ла Лиге

Испания
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Он всеми силами хотел оставить клуб в Ла Лиге

Бывший секретарь Осасуны получил 8 лет тюрьмы за организацию договорных матчей в Ла Лиге
Новина українською

По результатам судебного слушания по делу о договорных матчах, организованных руководством "Осасуны" в 2014 году, был вынесенный обвинительный приговор, который стал первым приговором за коррупцию в спорте в Испании, сообщает Marca.

В деле фигурировали 11 участников: шесть экс-руководителей "Осасуны", три экс-футболиста "Бетиса" и два агента по недвижимости, причастных к сделке. Девять из них получили тюремные сроки. Экс-секретарь "Осасуны" Анхель Бискай проведёт за решёткой 8 лет и 8 месяцев, футболисты Антонио Амайя и Хавьер Торрес — 1 год. Приговор может быть обжалован в Верховном суде Испании.

В конце сезона-2013/2014 "Осасуна" вылетела из испанской Примеры, однако руководство клуба предпринимало попытки сохранить место в чемпионате, что обошлась руководству "Осасуны" в € 650 тыс.

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В статье: Осасуна (Памплона) Ла Лига Осасуна
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