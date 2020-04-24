Барселона готова пожертвовать двумя защитниками ради подписания Ндомбеле

Кике Сетьен хочет видеть в "Барселоне" полузащитника "Тоттенхэма". Об этом передает Sky Sports.

Испанский наставник уверен, что Танги Ндомбеле укрепит среднюю линию его команды. Он настаивает на данном подписании уже летом.

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Чтобы не платить полную сумму, каталонская сторона готова отпустить сразу двух футболистов в Лондон. Речь идет об Умтити и Семеду.

Отметим, что Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм" в 2019-м году. За него было заплачено 60 миллионов евро.