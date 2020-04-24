Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона готова пожертвовать двумя защитниками ради подписания Ндомбеле
Серьезный интерес от каталонцев
Кике Сетьен хочет видеть в "Барселоне" полузащитника "Тоттенхэма". Об этом передает Sky Sports.
Испанский наставник уверен, что Танги Ндомбеле укрепит среднюю линию его команды. Он настаивает на данном подписании уже летом.
Читайте такжеНдомбеле может покинуть Тоттенхэм из-за Моуриньо
Чтобы не платить полную сумму, каталонская сторона готова отпустить сразу двух футболистов в Лондон. Речь идет об Умтити и Семеду.
Отметим, что Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм" в 2019-м году. За него было заплачено 60 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...