Тебас: Ла Лига может потерять миллиард евро при досрочном завершении сезона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о планах завершить сезон в чемпионате Испании в пять этапов.

"Первый этап – продление календаря, чтобы мы могли вернуться, тренироваться и играть. Этот момент пришлось планировать с УЕФА и остальными европейскими лигами.

После того, как мы разобрались с расписанием, начинается второй этап, который заключается в оценке потерь. Мы рассчитали, что потери составят один миллиард евро, если мы не доиграем сезон. Если будем играть при пустых трибунах, то потери составят 300 миллионов евро.

Третьим этапом стала разработка протокола, когда и как возвращаться к тренировкам. Это особая тема, потому что футбол – контактный спорт. Все клубы должны работать сообща. Если кто-то не соблюдает протокол и допустит ошибку, а игроки заразятся, это отразится на всех.

Четвертый этап – протокол того, как мы будем играть без зрителей. Здесь нужно решить, когда команды выезжают, где останавливаются, сколько людей допускается на стадионы. Нам придется сесть за стол переговоров с телекомпаниями, чтобы согласовать цифры. Мы говорим о 500 миллионах евро убытков от телетрансляций, если не возобновим сезон. При игре без зрителей потери будут меньше, но без ущерба не обойтись, потому что мы продаем часть наших прав барам, где люди не смогут смотреть футбол. Вещатели потеряют около 39 миллионов евро.

Пятый этап – планирование того, что произойдет в следующем сезоне. Очень вероятно, что мы будем играть без зрителей до декабря", – цитирует Тебаса Marca.