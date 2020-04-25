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Люка Зидан решил выступать за сборную Алжира – СМИ
На уровне молодежки Люка выступал за Францию
Люка Зидан решил сменить футбольное гражданство, сообщает Marca. 21-летний голкипер "Реала" принял решение выступать за сборную Алжира, откуда родом его отец.
Сам же Люка родился в Марселе. На молодежном уровне провел 30 матчей за команду Францию разных возрастов. В 2015-м году он выиграл Чемпионат Европы U-17 в составе "трехцветных".
Ожидается, что Люка Зидан дебютирует за Алжир осенью в рамках отбора в Чемпионату мира-2022.
В настоящий момент Люка выступает за "Расинг" на правах аренды.
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