Люка Зидан решил выступать за сборную Алжира – СМИ

Люка Зидан решил сменить футбольное гражданство, сообщает Marca. 21-летний голкипер "Реала" принял решение выступать за сборную Алжира, откуда родом его отец.

Сам же Люка родился в Марселе. На молодежном уровне провел 30 матчей за команду Францию разных возрастов. В 2015-м году он выиграл Чемпионат Европы U-17 в составе "трехцветных".

Ожидается, что Люка Зидан дебютирует за Алжир осенью в рамках отбора в Чемпионату мира-2022.

В настоящий момент Люка выступает за "Расинг" на правах аренды.