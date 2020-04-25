Себальос собирается вернуться в Реал по окончанию сезона

Полузащитник Дани Себальос намекнул, что не останется в "Арсенале" после истечения своей аренды.

"Когда я побывал на тренировочной базе "Реала" два или три месяца назад, Зидан сказал мне, что следит за АПЛ, следит за моей игрой и рад, что я получаю минуты, которых у меня прежде не было. У нас с ним здоровые отношения. Он всегда говорил мне, что я нравлюсь ему и что я тот игрок, которому нужно проводить много матчей, чтобы играть в высоком ритме.

Он всегда говорил, что мое будущее в "Реале" и что я должен быть терпелив, потому что я могу дождаться своего шанса", — цитирует Себальоса DAZN.