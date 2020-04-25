  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Себальос собирается вернуться в Реал по окончанию сезона
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Себальос собирается вернуться в Реал по окончанию сезона

Испания
(1 голосов)

Хавбек не намерен задерживаться в "Арсенале"

Себальос собирается вернуться в Реал по окончанию сезона
Новина українською

Полузащитник Дани Себальос намекнул, что не останется в "Арсенале" после истечения своей аренды.

"Когда я побывал на тренировочной базе "Реала" два или три месяца назад, Зидан сказал мне, что следит за АПЛ, следит за моей игрой и рад, что я получаю минуты, которых у меня прежде не было. У нас с ним здоровые отношения. Он всегда говорил мне, что я нравлюсь ему и что я тот игрок, которому нужно проводить много матчей, чтобы играть в высоком ритме.

Он всегда говорил, что мое будущее в "Реале" и что я должен быть терпелив, потому что я могу дождаться своего шанса", — цитирует Себальоса DAZN.

В этом сезоне Себальос провёл 14 матчей в АПЛ, отметившись двумя результативными передачами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даниель Себальос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...