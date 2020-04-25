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Президент Ла Лиги: У Барсы нет средств на покупку Неймара или Лаутаро

Испания
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Всем придётся забыть о дорогостоящих трансферах на лето

Президент Ла Лиги: У Барсы нет средств на покупку Неймара или Лаутаро
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Президент Примеры Хавьер Тебас сообщил, что "Барселона" не ведёт работу над трансферами нападающего "ПСЖ" Неймара и форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Информация, что "Барселона" ведёт переговоры по трансферам двух футболистов, не соответствует действительности. Сейчас клуб сосредоточен на возобновлении сезона, а не на новых приобретениях. В ближайшем будущем нас ждут обмены футболистами, но в настоящее время трансферы не являются приоритетным моментом для европейских клубов.

Все хотят минимизировать потери от приостановки сезона, поэтому пока всё заморожено. Ни Неймар, ни Лаутаро сейчас не значатся в списке приоритетных целей "Барселоны". Клуб не имеет возможности приобрести их, сейчас это невозможно", — цитирует Тебаса Goal.

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В статье: Неймар Барселона Лаутаро Мартинес
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