Президент Ла Лиги: У Барсы нет средств на покупку Неймара или Лаутаро

Президент Примеры Хавьер Тебас сообщил, что "Барселона" не ведёт работу над трансферами нападающего "ПСЖ" Неймара и форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Информация, что "Барселона" ведёт переговоры по трансферам двух футболистов, не соответствует действительности. Сейчас клуб сосредоточен на возобновлении сезона, а не на новых приобретениях. В ближайшем будущем нас ждут обмены футболистами, но в настоящее время трансферы не являются приоритетным моментом для европейских клубов.

Все хотят минимизировать потери от приостановки сезона, поэтому пока всё заморожено. Ни Неймар, ни Лаутаро сейчас не значатся в списке приоритетных целей "Барселоны". Клуб не имеет возможности приобрести их, сейчас это невозможно", — цитирует Тебаса Goal.