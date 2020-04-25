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Барселона готова продать Семеду за 45 млн евро

Испания
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Каталонцы повесили ценник на португальца

Барселона готова продать Семеду за 45 млн евро
Новина українською

"Барселона" готова продать фулбека Нельсона Семеду в связи с финансовым кризисом, вызванным коронавирусом. Об этом сообщает Sport.

Ранее каталонцы вели переговоры о продлении контракта с агентом игрока Жорже Мендешом, однако они были остановлены после паузы в чемпионате. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до 2022 года.

"Барселона" хочет выручить за португальца 45 миллионов евро. Интерес к игроку приписывают "Атлетико", "Ювентусу" и "Манчестер Сити".

В этом сезоне Семеду провёл за "Барсу" 29 матчей во всех турнирах, отметившись 5 ассистами.

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В статье: Барселона Нельсон Семеду
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