Барселона готова продать Семеду за 45 млн евро

"Барселона" готова продать фулбека Нельсона Семеду в связи с финансовым кризисом, вызванным коронавирусом. Об этом сообщает Sport.

Ранее каталонцы вели переговоры о продлении контракта с агентом игрока Жорже Мендешом, однако они были остановлены после паузы в чемпионате. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до 2022 года.

"Барселона" хочет выручить за португальца 45 миллионов евро. Интерес к игроку приписывают "Атлетико", "Ювентусу" и "Манчестер Сити".

В этом сезоне Семеду провёл за "Барсу" 29 матчей во всех турнирах, отметившись 5 ассистами.