Коутиньо входит в планы Кике Сетьена

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен готов предоставить шанс Филиппе Коутиньо, выступающему на правах аренды в "Баварии". Об этом сообщает Marca.

Коутиньо откровенно провалился на "Камп Ноу" после переезда из "Ливерпуля", после чего каталонский клуб всячески пытался пристроить бразильца в другую команду. К примеру, недавно "блаугранас" предложили плеймейкера "Челси" и нескольким другим грандам АПЛ.

Несмотря на желание боссов клуба расстаться с Коутиньо, игрок входит в планы Кике Сетьена и может полноценно вернуться в расположение команды после окончания сезона.

Из-за финансового кризиса, настигшего футбол в результате пандемии коронавируса, "Барселоне" будет сложно как продать, так и подписать желаемых игроков в летнее межсезонье, так что вариант с предоставлением шанса Коутиньо видится весьма вероятным.