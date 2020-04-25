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Коутиньо входит в планы Кике Сетьена

Испания
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Бразилец может неожиданно вернуться на "Камп Ноу"

Коутиньо входит в планы Кике Сетьена
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Наставник "Барселоны" Кике Сетьен готов предоставить шанс Филиппе Коутиньо, выступающему на правах аренды в "Баварии". Об этом сообщает Marca.

Коутиньо откровенно провалился на "Камп Ноу" после переезда из "Ливерпуля", после чего каталонский клуб всячески пытался пристроить бразильца в другую команду. К примеру, недавно "блаугранас" предложили плеймейкера "Челси" и нескольким другим грандам АПЛ.

Несмотря на желание боссов клуба расстаться с Коутиньо, игрок входит в планы Кике Сетьена и может полноценно вернуться в расположение команды после окончания сезона.

Из-за финансового кризиса, настигшего футбол в результате пандемии коронавируса, "Барселоне" будет сложно как продать, так и подписать желаемых игроков в летнее межсезонье, так что вариант с предоставлением шанса Коутиньо видится весьма вероятным.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
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