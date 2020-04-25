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Чигринский в сборной худших партнеров Лео Месси
Украинец выступал с аргентинцем в сезоне 2009/2010
The Sun составил символическую сборную худших партнеров по команде в игровой карьере форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
Примечательно, что защитник грецкого "АЕК" Дмитрий Чигринский также попал в эту команду. 33-летний украинец выступал за "Барсу" вместе в аргентинским нападающим в сезоне 2009/10.
Вашему вниманию полная сборная худших партнеров Лео Месси
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Источник:The Sun
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